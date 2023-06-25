Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Taeyeon SNSD Unfollow Akun IG Resminya yang Dikelola SM Entertainment

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:30 WIB
Taeyeon SNSD <i>Unfollow</i> Akun IG Resminya yang Dikelola SM Entertainment
Taeyeon SNSD unfollow akun Instagram resmi miliknya yang dikelola SM Entertainment. (Foto: Dispatch)
SEOUL - Taeyeon ‘SNSD’ mendadak berhenti mengikuti akun Instagram resmi miliknya yang dikelola oleh SM Entertainment. Ada apa sebenarnya? 

Taeyeon mengunfollow akun tersebut, setelah merampungkan konser solonya di Taipei, Taiwan, pada 24 Juni 2023. Tak ada penjelasan resmi dari leader SNSD tersebut terkait alasannya berhenti mengikuti akun tersebut. 

Taeyeon SNSD berhenti mengikuti akun IG resmi miliknya yang dikelola SM Entertainment. (Foto: SM Entertainment)

Namun keputusan itu membuat para penggemar Taeyeon SNSD juga turut mengunfollow akun tersebut. Penggemar juga mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap SM Entertainment.

“Bagaimana bisa SM Entertainment memperlakukan Taeyeon seperti itu? Entahlah, aku tak paham lagi,” ujar seorang fans. Penggemar lainnya mengatakan, “Aku berharap, setelah ini Taeyeon tidak memperpanjang kontraknya dengan SM Entertainment.” 

Awal minggu lalu, penggemar Taeyeon SNSD melayangkan protes kepada SM Entertainment dan meminta agensi itu memperlakukan artisnya dengan adil. Mereka menuntut agar agensi tersebut mempromosikan Taeyeon dengan lebih baik.

Taeyeon SNSD berhenti mengikuti akun IG resmi miliknya yang dikelola SM Entertainment. (Foto: SM Entertainment)

Salah satu yang diprotes fans adalah ketidakmampuan SM Entertainment dalam menyediakan venue konser yang sesuai untuk Taeyeon. Faktanya, kapasitas venue konser Taeyeon di beberapa negara lebih kecil dari seharusnya.

