Rebecca Klopper Kembali ke Medos usai Heboh Kasus Video Syur, Banjir Dukungan

JAKARTA - Artis Rebecca Klopper kembali ke media sosial setelah ramai dugaan kasus video syur yang menimpanya. Lewat postingan Instagram-nya, kekasih Fadly Faisal ini membagikan salah satu trailer untuk film terbaru yang ia bintangi, Catatan Si Boy.

Becca membagikan trailer film berdurasi dua menit 30 detik itu di akun Instagram pribadinya. Ia juga mengajak para followers untuk turut menyaksikan film tersebut.

“Catat tanggalnya ya, 17 Agustus 2023 film Catatan Si Boy tayang di seluruh Indonesia,” tulis Becca, dikutip Minggu (25/6/23).

Dalam film itu, Rebecca beradu akting dengan Angga Yunanda dan Alyssa Daguise. Sosok Becca pun cukup berperan dalam film tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Becca kembali ke Instagram pasca kasus video syur yang menimpanya. Ia sempat membagikan promo sejumlah film dan serial televisi yang ia bagikan ke media sosial.