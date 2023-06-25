Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambut Idul Adha 2023, Nathalie Holscher Siapkan Sapi Kurban Berbobot 1 Ton

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:00 WIB
Sambut Idul Adha 2023, Nathalie Holscher Siapkan Sapi Kurban Berbobot 1 Ton
Nathalie Holscher. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Hari raya Idul Adha telah ditetapkan pemerintah, jatuh pada 29 Juni mendatang. Nathalie Holscher, kini telah mempersiapkan hewan-hewan untuk dikurbankan. 

Mantan istri komedian Sule ini menyiapkan satu ekor sapi seberat 1 ton. Nathalie berniat memberikan hewan kurban itu di kediaman Umi Pipik, berada di Kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

"Alhamdulillah 1 ton harganya segitulah, (daerah kurban) di daerah Jakarta, rencananya kami mau di Umi Pipik, di daerahnya Umi Pipik," ujar Natalie Holscher saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bukan hanya satu ekor sapi seberat 1 ton, Nathalie juga akan menambahkan satu ekor kambing. Total dua hewan kurban, akan di kurbankan untuk masyarakat sekitar kediaman Umi Pipik.

"Habis gimana masukin kambingnya aku juga bingung tapi sapi sama kambing alhamdulillah," ucap Natalie Holscher.

Dengan berkurban, Natalie mengatakan, sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kepada Allah SWT. Lantaran, masih diberikan rezeki sejauh ini, meskipun diterpa banyak masalah diakhir-akhir ini.

"Alhamdulillah masih dikasih rezeki sama allah," imbuh Natalie Holscher.

(ltb)

