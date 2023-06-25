Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mikha Angelo Bertunangan dengan Pebulutangkis Gregoria Mariska: Until Forever

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |17:25 WIB
Mikha Angelo Bertunangan dengan Pebulutangkis Gregoria Mariska: <i>Until Forever</i>
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia dari musisi, Mikha Angelo. Penyanyi jebolan ajang X Factor ini resmi bertunangan dengan sang kekasih sekaligus atlet bulutangkis, Gregoria Mariska.

Momen manis itu dibagikan Gregoria di akun Instagram-nya. Dalam postingan itu, ia memerlihatkan potret Mikha dan dirinya yang telah mengenakan cincin di jari manisnya.

“To the moon and back again, until forever, and then again,” tulis Gregoria, Minggu (25/6/23).

Unggahan itu juga menampilkan momen manis dan pose estetik antara Mikha dan Gregoria. Terlihat keduanya kompak mengenakan busana bernuansa broken white. Mereka pun berpose di hamparan rumput sembari saling bergandeng tangan.

Ada pula pose saat Mikha dan sang kekasih saling bersandar satu sama lain dan menunjukkan kemistri di antara mereka.

“Sampai selamanya, dan selanjutnya,” sambungnya.

