Angela Tanoesoedibjo Harapkan Komik Berkembang Menjadi IP

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:29 WIB
Angela Tanoesoedibjo hadir di Indonesia Comic Con Pop Asia. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

  JAKARTA - Kehadiran Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo dalam pagelaran Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 di Hall A dan Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023) menjadi angin segar bagi para pelaku industri komik Indonesia.

Pasalnya dalam kesempatan itu, Wamenparekraf Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini menjelaskan terkait bagaimana industri komik akan terus dikembangkan bukan hanya menjadikan komik sebagai bacaan semata melainkan dijadikan IP (Intellectual Property) dengan beragam bentuk.

"Komik tidak terbatas sebagai bacaan saja dimana muncul video game, theme park yang menjadi esensi pengembangan IP, termasuk pengembangan NFT dan AI,"ujar Angela Tanoesoedibjo di acara Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 di Hall A dan Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Angela yang juga merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini pun menyinggung mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 yang juga nantinya berkesinambungan dengan para pelaku industri komik dengan basis IP dimana akan terbantu terkait akses pembiayaan serta perlindungan atas karyanya dengan jaminan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sehingga kedepannya akan semakin menekan angka pembajakan.

