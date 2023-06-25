Nasibnya Dibandingkan dengan Presiden Ukraina, Begini Tanggapan Aldi Taher

JAKARTA - Aldi Taher menanggapi pernyataan Hotman Paris beberapa waktu lalu yang meminta publik untuk tidak meremehkan dirinya yang terjun ke dunia politik. Ia dibandingkan dengan nasib Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy,

Aldi mengatakan, Hotman Paris yang lebih cocok menjadi seorang Presiden, lantaran memiliki rekam jejak mentereng di negeri ini. Sembari berseloroh, mantan suami Dewi Perssik ini menyebut kalau dirinya lebih cocok menjadi Wakil Presiden ketimbang menjadi orang nomor satu di Tanah Air.

"Insya Allah doakan saya menjadi pembantu kalian, perwakilan rakyat, saya kalau terpilih Insya Allah penyintas kanker pertama yang duduk di Senayan, atau kata bang Hotman 'si Aldi cocoknya jadi Presiden' bang Hotman yang cocok jadi Presiden', saya Wakilnya,"kata Aldi Taher saat ditemui di Kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat belum lama ini.

Aldi menegaskan contoh nyata banyaknya pejabat di dunia termasuk di Tanah Air yang berasal dari kalangan artis. Dia menyebut ada Rano Karno, Deddy Mizwar yang telah terlebih dahulu, terjun ke politik.