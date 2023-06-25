Aurelie Moeremans Unggah Foto dengan Cowok Tampan: Waktunya Go Public

JAKARTA - Aurelie Moeremans membagikan potret mesranya dengan seorang pria tampan. Hal tersebut diunggah oleh mantan kekasih Marcello Tahitoe itu lewat akun media sosialnya.

Dalam foto, terlihat Aurelie Moeremans mengenakan dress bling-bling berpose bersama pria tampan di sampingnya yang memakai jas.

Usut punya usut, rupanya aktris yang membintangi film 'The Story of Kale' itu berfoto dengan penyanyi berkebangsaan Amerika, John Mayer.

Pada keterangan unggahan, Aurelie Moeremans mengatakan go publik dan menyebut kalau foto bersama John Mayer adalah sekedar editan saja.

"Waktunya go public. Haters gonna say it's fake (Haters bakal bilang ini palsu)," tulis Aurelie di kolom keterangan, Minggu (25/6/2023).