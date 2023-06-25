Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurelie Moeremans Unggah Foto dengan Cowok Tampan: Waktunya Go Public

Hasyim Ashari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:00 WIB
Aurelie Moeremans Unggah Foto dengan Cowok Tampan: Waktunya Go Public
Aurelie Moeremans. (Foto: Instagram/@aurelie)
A
A
A

JAKARTA - Aurelie Moeremans membagikan potret mesranya dengan seorang pria tampan. Hal tersebut diunggah oleh mantan kekasih Marcello Tahitoe itu lewat akun media sosialnya.

Dalam foto, terlihat Aurelie Moeremans mengenakan dress bling-bling berpose bersama pria tampan di sampingnya yang memakai jas.

Usut punya usut, rupanya aktris yang membintangi film 'The Story of Kale' itu berfoto dengan penyanyi berkebangsaan Amerika, John Mayer.

Pada keterangan unggahan, Aurelie Moeremans mengatakan go publik dan menyebut kalau foto bersama John Mayer adalah sekedar editan saja.

"Waktunya go public. Haters gonna say it's fake (Haters bakal bilang ini palsu)," tulis Aurelie di kolom keterangan, Minggu (25/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/33/2851057/sembuh-dari-tumor-colli-aurelie-moeremans-bisa-tersenyum-lagi-OkJJVdGSwr.jpg
Sembuh dari Tumor Colli, Aurelie Moeremans Bisa Tersenyum Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/33/2840613/biodata-dan-agama-aurelie-moeremans-yang-bikin-heboh-karena-foto-pernikahan-ODdam3Iy3h.jpg
Biodata dan Agama Aurelie Moeremans yang Bikin Heboh karena Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/33/2840244/bikin-heboh-aurelie-moeremans-unggah-foto-pernikahan-xE9CDC4baj.jpg
Bikin Heboh, Aurelie Moeremans Unggah Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/33/2808670/aurelie-moeremans-sempat-disebut-dekil-dan-mirip-monyet-gegara-warna-kulit-qtRgBwJPl9.jpg
Aurelie Moeremans Sempat Disebut Dekil dan Mirip Monyet Gegara Warna Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/33/2793021/aurelie-moeremans-pajang-foto-dengan-kulit-wajah-mengelupas-netizen-efek-obat-8boyAEPeWH.jpg
Aurelie Moeremans Pajang Foto dengan Kulit Wajah Mengelupas, Netizen: Efek Obat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/33/2786822/aurelie-moeremans-ikut-prosesi-melukat-tegaskan-tak-pindah-agama-96eB9nmbi1.jpg
Aurelie Moeremans Ikut Prosesi Melukat, Tegaskan Tak Pindah Agama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement