So Sweet! Anthony Ginting Lamar Kekasih di Australia

SYDNEY - Atlet bulutangkis, Anthony Sinisuka Ginting baru saja melamar sang kekasih, Mitzy Abigail di Sydney, Australia. Momen manis itu dibagikan Ginting di postingan akun Instagram pribadinya, Sabtu (24/6/23).

Dalam unggahan itu, Anthony membagikan momen manis saat dirinya memberikan cincin untuk Mitzy di depan jembatan Sydney Harbour yang ikonik. Momen itu dilakukan saat senja hingga menambah kesan syahdu dalam prosesi lamarannya.

“She said “YES!” Terimakasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami dan mendukungku. Terimakasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini,” tulis Ginting dikutip Minggu, (25/6/23).

Setelah memberikan cincin itu pada Mitzy, ia pun memberi pelukan hangat pada sang kekasih. Ginting juga menuliskan kata-kata manis dan mensyukuri momen mereka berdua.

“Tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa bersyukurnya saya kepada Tuhan karena telah mengirimkan kamu ke dalam hidup saya. Dan setelah bertahun-tahun, saya sangat bersyukur bahwa kami dapat mengambil satu langkah ke depan,” ungkap Ginting.