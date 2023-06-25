Rey Mbayang Ogah Manjakan Anak: Dunia Luar Itu Keras

JAKARTA - Aktor Rey Mbayang rupanya menerapkan pola asuh yang tidak memanjakan kedua anaknya.

Ia dan sang istri, Dinda Hauw sepakat untuk menanamkan didikan yang tegas. Sebab Rey Mbayang sadar bahwa kehidupan di luar sana tidak semudah apa yang dibayangkan.

"Oh iya (tidak memanjakan anak), kalau aku sih mikirnya lebih gini sih, dunia luar itu keras," kata Rey Mbayang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.

"Dan tidak akan ada dunia yang lebih hangat daripada keluarga," sambungnya.

Apalagi kedua anak Rey dan Dinda Hauw ini berjenis kelamin laki-laki, sehingga aktor 24 tahun itu ingin menanamkan pelajaran yang sangat berharga.