Klarifikasi Onadio Leonardo soal Ngamuk saat Syuting

JAKARA - Beberapa waktu lalu Onadio Leonardo alias Onad sempat menghebohkan jagat dunia maya lantaran beredar sebuah rekaman video CCTV yang viral di media sosial dimana memperlihatkan Onad diduga marah-marah sampai ngamuk kepada beberapa kru.

Bintang film Hello Ghost itu terlihat membanting kertas dan memarahi krunya hingga memukul penutup lampu di salah satu sudut ruangan.

Mengenai kejadian tersebut, Onadio Leonardo pun memberikan klarifikasi jika momen itu terjadi hanya untuk gimmick semata untuk sebuah pekerjaan.

"Itu gimmick iklan, iklan, iklan kan sudah dijelasin," kata Onadio Leonardo, saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bintang film Pretty Boys itu kembali menegaskan bahwa adegan marah-marah di video itu hanya untuk kebutuhan pekerjaan semata bersama beberapa selebritas lainnya. Ia samasekali tak bermaksud untuk berperilaku kasar kepada siapapun.