HOME CELEBRITY MUSIK

Debut Sukses Besar, Aziz Hedra Hadirkan Lagu Kedua

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |02:49 WIB
Debut Sukses Besar, Aziz Hedra Hadirkan Lagu Kedua
Aziz Hedra rilis lagu kedua berjudul No More You and I (Foto: Ist)
JAKARTA - Aziz Hedra sukses besar dalam debut di industri musik Indonesia. Single perdananya berjudul Somebody’s Pleasure berhasil meraih 50 juta stream lebih di Indonesia.

Berbekal modal tersebut, Aziz Hedra kini telah menghadirkan single kedua bertajuk No More You and I. Masih menggunakan lirik berbahasa Inggris, lagu ini diciptakan sendiri oleh Aziz.

 Aziz Hedra rilis lagu kedua

“Single kedua aku ini bercerita tentang seseorang yang menjadi korban “playing victim” di dalam hubungannya. Karena sudah lelah dengan kondisi itu, jadi menurut dia, memang jalan yang terbaik adalah berpisah,” ujar Aziz Hedra.

Aziz bersyukur bahwa proses pengerjaan single keduanya ini tergolong cepat dan tidak menemukan kendala yang berarti. Menghadirkan topik yang lebih spesifik dibanding lagu pertama.

