HOME CELEBRITY MUSIK

Kerap Bawakan Lagu Sedih, Marcell Siahaan: Jangan-jangan Memang Kutukan Saya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |09:00 WIB
Kerap Bawakan Lagu Sedih, Marcell Siahaan: Jangan-jangan Memang Kutukan Saya
Marcell Siahaan.(Foto: Instagram/@marcellsiahaans)
A
A
A

JAKARTA - Marcell Siahaan kembali merilis single bernuansa sedih, berjudul Kenangan Abadi. Penyanyi satu ini memang kerap membawakan lagu dengan genre demikian dan sukses menjadi hits.

Mengenai hal itu, Marcell sempat membahasnya ketika berbincang di live Instagram bersama Okezone. Lagi-lagi, takdir membawanya membawakan lagu yang menyayat hati.

"Akhirnya saya kembali menyanyikan lagu yang seperti ini. Saya berpikir, 'jangan-jangan memang ini kutukan Marcell'," ungkapnya.

Namun, Marcell tetap senang bisa membawakan lagu Kenangan Abadi ini. Meski tak menampik, ada rasa ingin membawakan lagu di luar genre tersebut.

Lagu-lagu galau Marcell lainnya juga saat ini disukai berbagai generasi. Ia pun senang karena karyanya bisa menyatukan lintas usia dan tak lekang oleh waktu.

