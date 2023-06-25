Sajikan Konser Meriah, Lee Seung Gi Kode Bakal Balik Lagi ke Indonesia

JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan, Lee Seung Gi berhasil menggelar konsernya di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Konser bertajuk The Dreamers Dream Chapter 2 ini berlangsung pada Sabtu (24/6/23).

Dalam penampilannya, suami Lee Da In ini membawakan 14 lagu andalannya dari sejumlah album yang ia rilis. Di antaranya ada The Dreamers Dream, Wind, Return, Forest dan masih banyak lagi.

Penampilan Seung Gi ini pun ditutup dengan salah satu lagu hitsnya, Because You’re My Woman. Bintang drama Brilliant Legacy ini pun mengaku sangat bahagia bahkan tak akan melepukan dukungan dan antusias para Airen, nama fans Lee Seung Gi yang hadir malam ini.

“Saya tidak akan melupakan semua dukungan yang diberikan teman-teman Indonesia , akan saya bawa ke Korea dan sampai bertemu lagi ya,” kata Seung Gi.

Tak hanya itu, selebritis berusia 36 tahun ini pun tengah mempersiapkan album terbarunya sebagai perayaan 20 tahun kariernya di dunia hiburan. Bertepatan dengan momen itu, Seung Gi seolah memberi kode bahwa ia akan kembali membuat tur dan menyambangi Tanah Air