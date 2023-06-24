Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

BIMA S dalam Episode Misteri Cristal Resin dan Nilikombu, Hanya di MNCTV

Siti Mutammimah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:31 WIB
<i>BIMA S</i> dalam Episode Misteri Cristal Resin dan Nilikombu, Hanya di MNCTV
Animasi Bima S. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi BIMA S kembali menemani akhir pekan Anda dengan episode terbarunya, Misteri Cristal Resin dan Nilikombu. Program animasi unggulan ini akan tayang di MNCTV, pada 25 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

Serial animasi superhero garapan MNC Animations ini mengusung genre action dan petualangan. Kisahnya tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan tujuh Matrix. 

Animasi ini merupakan proyek adaptasi dari live action serial BIMA Satria Garuda yang dikemas dalam format animasi 3 Dimensi dengan universe dan jalan cerita lebih menarik. Dirilis sejak 2020, program ini menjadi hiburan favorit keluarga di akhir pekan.

Sepanjang penayangannya, program animasi BIMA S mendapat penghargaan Televisi Program Animasi Terbaik dari Anugerah KPI Awards, pada 15 Oktober 2022. Berikut adalah bocoran episode terbaru serial ini.

Matrix kembali terdeteksi. Kali ini, Satria dan Ve harus menaklukkan tiga monster sekaligus demi mendapat matrix di dalam kristal resin. Pertarungan dalam memperebutkan matrix pun menjadi semakin sengit. Lalu siapa yang berhasil mendapatkan matrix tersebut?

Di lain pihak, Nadra, Rama, dan Chibo terdampar di Planet Zemerald. Planet tersebut merupakan habitat bagi hewan langka yang kini berada di bawah kekuasaan para monster ganas. Apakah Satria akan membantu Nadra, Rama, dan Chibo?

Karena itu, jangan lewatkan keseruan episode Misteri Cristal Resin dan Nilikombu BIMA S di MNCTV, pada 25 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

