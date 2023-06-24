Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Fakta Menarik Pendatang Baru Terambyar dan Cover Lagu Terambyar di Ambyar Awards 2023

Siti Mutammimah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:05 WIB
Fakta Menarik Pendatang Baru Terambyar dan Cover Lagu Terambyar di Ambyar Awards 2023
Ambyar Awards 2023. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ajang penghargaan bagi insan dangdut Ambyar Awards 2023 segera dimulai. MNCTV akan menayangkan secara langsung ajang tersebut dari Mojokerto, Jawa Timur, pada 24 Juni 2023, pukul 21.00 WIB.

Dalam artikel ini, Okezone akan membahas deretan fakta menarik dari dua kategori yang diperebutkan dalam ajang tersebut, Pendatang Baru Terambyar dan Cover Lagu Terambyar. 

Berikut fakta menarik untuk kategori Pendatang Baru Terambyar:

1.GILDCOUSTIC–NEMEN

Band asal Madiun, Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 2017 ini mengusung genre Pop Jawa yang menyentuh. Nama band ini mengadopsi nama sang vokalis, Gilga Sahid. Kiprah band ini berawal pada 2016, ketika Gilga mendapat tawaran manggung di kafe-kafe.

Hingga pada suatu hari, dia bertemu Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi dalam suatu event. Dari perkenalan itu, mereka kemudian berteman dan sepakat membentuk band bareng yang diberi nama Gildcoustic.

Pada 16 Januari 2023, band ini merilis single Nemen yang bercerita tentang perjuangan seseorang memberikan yang terbaik untuk sang kekasih, namun justru dikhianati. Sejauh ini, video musik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 15 juta kali di YouTube.

2.LAILA AYU–TRESNO SECUIL UPO

Penyanyi cantik asal Sidoarjo, Jawa Timur ini pernah mengikuti ajang pencarian bakat, Kontes Dangdut Indonesi pada 2020. Dia kemudian merilis single debut berjudul Tresno Secuil Upo di bawah Top Musik Indonesia.

Lagu tersebut bercerita tentang isi hati seorang perempuan yang mencintai seseorang yang tak pernah membalas cintanya. Meski tahu dengan kenyataan itu, namun perempuan tersebut memutuskan tetap bertahan hingga waktu perpisahan tiba.

3.LAVORA FEAT ENA VIKA–RASAH BALI

Nama Lavora Band dan Ena Vika semakin melambung sejak merilis lagu Rasah Bali di YouTube pada 24 Oktober 2022. Hingga kini, video musik lagu tersebut telah ditonton lebih dari 38 juta kali.

Lagu Rasah Bali bertutur tentang pengkhianatan seorang kekasih kepada pasangannya. Sejak awal dirilis, “lagu tersebut sempat trending di YouTube sampai akhirnya dinyanyikan ulang beberap penyanyi, termasuk pedangdut Happy Asmara.

