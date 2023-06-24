Dengarkan Single Terbaru Iis Dahlia - Karena Cinta Secara Gratis di TREBEL!

JAKARTA - Diva dangdut Indonesia, Iis Dahlia, kembali menyapa para penggemarnya lewat single terbarunya. Bertajuk Karena Cinta, single ini dibuat dengan penuh perasaan oleh istri dari Satrio Dewandono tersebut.

Melalui single terbarunya, penyanyi yang telah aktif bernyanyi sejak 1985 ini mengaku ingin menggambarkan betapa kuatnya perasaan cinta yang dimiliki olehnya.

Dalam IG LIVE bersama akun @trebelid beberapa waktu lalu, ibu dua anak ini mengaku memiliki harapan khusus untuk single terbarunya ini.

"Semoga lagu ini (re: Karena Cinta) bisa menghibur, bisa mewakili perasaan kalian saat rindu pasangan, saat jatuh cinta, ataupun saat berbunga-bunga, nah semoga lagu ini bisa mewakili perasaan kalian," ungkap Iis Dahlia dalam IG Love bersama Trebel.

Menariknya, lirik lagu “Karena Cinta” juga menggambarkan kebahagiaan hidup seorang Iis Dahlia yang berasal dari cinta pasangannya. Ia menyatakan bahwa tawa, senyum, dan rasa cintanya berasal dari pasangannya.

Ia pun mengaku siap mengorbankan segalanya untuk pasangannya.

Dengan iringan musik yang catchy, lagu ini bisa menginspirasi para pendengarnya untuk mengejar cinta mereka dengan penuh semangat dan dedikasi.

