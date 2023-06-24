Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kenalan dengan Bintang, Pemimpin Cilik yang Mencoba Pecahkan Misteri dalam Iiihhh Serrreemm

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:15 WIB
Kenalan dengan Bintang, Pemimpin Cilik yang Mencoba Pecahkan Misteri dalam <i>Iiihhh Serrreemm</i>
Yassien Omar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ kembali hadir dengan kisah seputar misteri supernatural dalam series bertajuk Iiihhh Serrreemm. Dalam series ini, sekelompok sahabat bernama Bintang, Calista, dan Kelvin mencoba memecahkan misteri. Serial ini bisa disaksikan melalui link ini.

Series Iiihhh Serem diperankan oleh aktor dan aktris cilik berbakat asal Indonesia, salah satunya Yassien Omar yang berperan sebagai Bintang. Dalam serial ini, karakter Bintang cukup menarik perhatian karena sifat heroiknya.

Penasaran dengan sosok Bintang dalam Iiihhh Serrreemm? Simak informasi berikut!

1. Berjiwa pemimpin dan setia kawan

Dalam Iiihhh Serrreemm, Bintang digambarkan sebagai seorang anak yang memimpin teman-temannya. Ia selalu memiliki inisiatif untuk membantu orang lain dan memecahkan masalah yang ada di sekitarnya.

Selain itu, Bintang juga selalu membantu temannya yang kesulitan dan tak pernah membiarkan mereka menghadapi masalah sendirian. Hal ini sudah terlihat sejak episode pertama Iiihhh Serrreemm.

Iiihhh Serrreemm

2. Pemberani dan berjiwa petualang

Sebagai sosok pemimpin bagi teman-temannya, Bintang selalu tampil dengan sikap pemberani. Ia bahkan tak takut dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya.

Meski takut dengan hantu, ia tak menyerah dan tetap berusaha menginvestigasi kejanggalan-kejanggalan di balik fenomena aneh yang ada di sekitarnya. Ia bahkan tak ragu untuk bepergian ke lokasi-lokasi yang dipandang angker, hanya untuk mencari tahu kebenaran di baliknya.

