Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Buat Karya Bareng Dul Jaelani, Tissa Biani: Pacaran Bukan Hanya untuk Senang-senang

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:50 WIB
Buat Karya Bareng Dul Jaelani, Tissa Biani: Pacaran Bukan Hanya untuk Senang-senang
Dul Jaelani dan Tissa Biani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tissa Biani dikenal sebagai seorang artis peran. Kendati demikian, kini dirinya mulai sibuk menjalani aktivitas baru sebagai seorang penyanyi.

Baru-baru ini, gadis 20 tahun tersebut dipercaya untuk menyanyikan ulang lagu milik Kla Project berjudul Dinda Dimana. Dalam proyek itu, Tissa diduetkan dengan sang kekasih, Dul Jaelani.

"Senang banget karena awalnya aku ngefans sama Kla project apalagi lagu Dinda Dimana yang menurut aku suka sama lagu itu," ujar Tissa Biani saat ditemui awak media di Kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/6/2023).

"Mereka menunjuk kita untuk nyanyi Dinda Dimana ini adalah salah satu kesempatan yang besar buat aku," sambungnya.

Menariknya, bintang film Laundry Show ini merasa memiliki kekompakan bermusik dengan putra musisi Ahmad Dhani itu. Bahkan di tengah hubungan asmaranya, Tissa mengaku rutin menulis lagu bersama sang kekasih.

Dul Jaelani dan Tissa Biani

Kegiatan tersebut, diakuinya, bisa menjadi hal baru dalam hubungan asmaranya. Bahkan menurutnya, pacaran tidak hanya sekedar bersenang-senang, tetapi juga bisa menghasilkan karya.

"Suka dong suka banget (nulis lagu bareng Dul). Karena aku rasa pacaran itu bukan hanya untuk senang-senang atau bucin-bucinan aja, tapi berkarya bareng, nulis lagu bareng itu adalah salah satu bagian dari pacaran juga," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163367/tissa_biani-cLEb_large.jpg
Tissa Biani Ungkap Konsep Wedding Dream: Nikah di KUA, Sah, Kelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152308/tissa_biani-4ckJ_large.jpg
Alasan Tissa Biani Sempat Trauma Kerokan selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151286/tissa_biani-baSz_large.jpg
Tissa Biani Tuai Cibiran Usai Bandingkan Shafeea Ahmad dengan Anak Annisa Pohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148259/tissa_biani-L3Cx_large.jpg
Tissa Biani Akui Kapok Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125751/tissa_biani-Zw04_large.jpg
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3120994/tissa_biani-AaTH_large.jpg
Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement