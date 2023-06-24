Buat Karya Bareng Dul Jaelani, Tissa Biani: Pacaran Bukan Hanya untuk Senang-senang

JAKARTA - Tissa Biani dikenal sebagai seorang artis peran. Kendati demikian, kini dirinya mulai sibuk menjalani aktivitas baru sebagai seorang penyanyi.

Baru-baru ini, gadis 20 tahun tersebut dipercaya untuk menyanyikan ulang lagu milik Kla Project berjudul Dinda Dimana. Dalam proyek itu, Tissa diduetkan dengan sang kekasih, Dul Jaelani.

"Senang banget karena awalnya aku ngefans sama Kla project apalagi lagu Dinda Dimana yang menurut aku suka sama lagu itu," ujar Tissa Biani saat ditemui awak media di Kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/6/2023).

"Mereka menunjuk kita untuk nyanyi Dinda Dimana ini adalah salah satu kesempatan yang besar buat aku," sambungnya.

Menariknya, bintang film Laundry Show ini merasa memiliki kekompakan bermusik dengan putra musisi Ahmad Dhani itu. Bahkan di tengah hubungan asmaranya, Tissa mengaku rutin menulis lagu bersama sang kekasih.

Kegiatan tersebut, diakuinya, bisa menjadi hal baru dalam hubungan asmaranya. Bahkan menurutnya, pacaran tidak hanya sekedar bersenang-senang, tetapi juga bisa menghasilkan karya.

"Suka dong suka banget (nulis lagu bareng Dul). Karena aku rasa pacaran itu bukan hanya untuk senang-senang atau bucin-bucinan aja, tapi berkarya bareng, nulis lagu bareng itu adalah salah satu bagian dari pacaran juga," kata dia.