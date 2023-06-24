Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas! Renaga Tahier Tak Mau Ceraikan Istri: Kalau Bisa, Yuk Kita Serumah Lagi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:50 WIB
Tegas! Renaga Tahier Tak Mau Ceraikan Istri: Kalau Bisa, Yuk Kita Serumah Lagi
Renaga Tahier (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Renaga Tahier akhirnya muncul di hadapan media setelah adik iparnya, Tisya membeberkan bahwa dirinya sudah memiliki istri dan anak. Dalam konferensi pers tersebut, putra dari Ferdy Element ini tak membantah jika dirinya memang sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan bernama Keisya.

Isi chat Renaga yang sempat dibongkar oleh iparnya di sosial media, jelas menjadi pertanyaan besar awak media. Salah satunya terkait kabar bahwa Renaga ingin menceraikan istrinya ketika perempuan itu tengah hamil besar.

Saat ditanya terkait hal itu, Renaga mengatakan bahwa dirinya khilaf dan berada dalam emosi sesaat ketika menuliskan kalimat tersebut. Namun kini, ia mengaku ingin memperbaiki semua yang telah terjadi, antara dirinya dan sang istri.

"(Keinginan menceraikan istri saat hamil besar) Itu emosi sesaat aja sih. Manusia selalu ada khilafnya, intinya sekarang saya pengen memperbaiki semuanya. Saya mau baik-baik lagi kedepannya," ungkap Renaga, dikutip dari akun YouTube Cumi Cumi.

Renaga Tahier

Sebagai suami dan juga ayah, Renaga tentu tak mau jika putrinya sampai harus terkena imbas dari keegoisan orang tuanya. Oleh karenanya, pria 23 tahun ini mengaku ingin memperbaiki hubungannya dengan sang istri demi putrinya.

"Saya akan usahakan untuk kita bangun lagi dari nol, kita mulai pelan-pelan biar kedepannya baik lagi, yang terbaik untuk Keisya lah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
