HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Punya Anak dan Istri, Renaga Tahier Minta Maaf Atas Kesalahpahaman

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:50 WIB
Akui Punya Anak dan Istri, Renaga Tahier Minta Maaf Atas Kesalahpahaman
Renaga Tahier (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Renaga Tahier akhirnya muncul usai ramai isu bahwa dirinya telah menikah dan memiliki anak. Dihadapan awak media, pria 23 tahun ini mengakui bahwa dirinya memang sudah memiliki istri dan seorang anak yang dalam waktu dekat akan genap berusia 2 tahun.

"Saya mengakui ya, saya punya istri dan saya punya anak itu namanya Keisya Alisia Tahier," ungkap Renaga Tahier, dikutip dari akun YouTube Cumicumi.

"Saya menikah 2 tahun lalu, anak saya mau 2 tahun nanti Juli tanggal 5," lanjutnya.

Sementara itu, terkait rahasia yang baru saja terbongkar, Renaga mengatakan bahwa dirinya memang berusaha menutupi statusnya tersebut. Sebab, ia tidak mau melibatkan keluarga kecilnya dalam dunia hiburan.

Renaga Tahier dan Ferdy Element

"Sebenarnya bukan nggak mau mengakui juga, saya memang tidak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertainment," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Renaga juga sempat meminta maaf kepada keluarga. Ia pun membeberkan bahwa antara dirinya dan istri tengah ada masalah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman serta kehebohan di media sosial.

Halaman:
1 2
