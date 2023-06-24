Takut Kena Ain, Tissa Biani Ogah Buka-bukaan Soal Rencana Pernikahan dengan Dul

JAKARTA - Hubungan asmara antara Dul Jaelani dan Tissa Biani, telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Kedekatan Tissa dengan keluarga besar Dul, membuat tak sedikit orang yang menanyakan soal rencana pernikahan mereka.

Baru-baru ini, Tissa akhirnya angkat bicara terkait banyaknya pertanyaan soal rencana pernikahannya dengan Dul. Akan tetapi, Tissa menanggapinya dengan sedikit rasa cemas.

Kepada awak media, artis 20 tahun tersebut menilai jika rencana pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Oleh karena itu, dia memilih untuk merahasiakan rencana tersebut di ruang publik.

Selain itu, Tissa juga mengaku takut kena penyakit ain apabila terlalu mengumbar kehidupan pribadinya termasuk urusan asmara.

"Kalau pernikahan belajar dari yang udah-udah, jangan dikasih tahu, nanti Ain, maaf ya, rahasia," beber Tissa Biani kepada awak media, Sabtu, 24 Juni 2023.

"Kalau nikah, nikah aja, nggak bilang-bilang," sambungnya.