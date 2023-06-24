Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Jefri Nichol Saat Disebut Sering Tantang Orang Duel Tinju

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:50 WIB
Jawaban Jefri Nichol Saat Disebut Sering Tantang Orang Duel Tinju
Jefri Nichol (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor Jefri Nichol kerap kali menjadi perbincangan lantaran hobi menantang banyak orang di media sosial untuk beradu tinju dengannya. Menariknya, tak hanya satu kali mantan kekasih Shenina Cinnamon ini duel tinju dengan netizen.

Bak petinju profesional, Jefri Nichol rupanya betul-betul adu di dalam ring untuk menghajar lawannya. Ia bahkan tetap menggunakan wasit serta perlengkapan tinju lengkap sebelum bertanding.

Meski demikian, bintang film Dear Nathan itu menegaskan jika dirinya tak pernah 'mulai duluan' untuk menantang seseorang adu tinju. Melainkan, ia memang mengaku sering mendapat tantangan dari orang lain.

"Nggaklah, gua nggak nantangin orang lah. Orang mulu yang nantangin gua, malas," beber Jefri Nichol dijumpai di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Onadio Leonardo yang sedang berada di samping Jefri Nichol saat berhadapan dengan awak media pun ikut dibuat penasaran dengan kebiasaan pria 24 tahun itu. Sambil melempar candaan, Onad mempertanyakan mengapa Jefri Nichol hobi adu jotos dengan orang lain.

Jefri Nichol

"Kenapa sih Jef lu suka berantem? Nggak baik tau Jef," tanya Onad kepada Jefri Nichol.

Terkekeh mendengar pertanyaan Onad, Jefri Nichol pun meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada orang yang seringkali menantangnya untuk adu tinju.

"Mendingan nanyain orang yang nantangin dah," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adu tinju bersama Onad, Jefri Nichol hanya menjawab singkat bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Pasalnya, Onad adalah salah satu rekannya.

