HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Clara Gopa Akui Sudah Dapat Teror Pembunuhan Sejak 1 Tahun Lalu

Hasyim Ashari , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:50 WIB
Clara Gopa Akui Sudah Dapat Teror Pembunuhan Sejak 1 Tahun Lalu
Clara Gopa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Clara Gopa mengatakan bahwa dirinya sudah sejak 1 tahun lalu mengalami teror dari orang tak dikenal. Awalnya, ia mendapatkan teror tersebut melalui pesan singkat WhatsApp serta Direct Message di Instagram.

Sempat membiarkan teror itu terjadi, lantaran berpikir bahwa hanya dilakukan oleh orang usil, kini Clara Gopa justru mengalami tindakan cukup parah. Bahkan baru-baru ini sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari peneror tersebut.

"Sebenarnya teror itu sudah sekitar satu tahun dari WA, dari telepon, dari DM Instagram. Nah aku pikir ah paling ini orang iseng gitu kan tapi kok lama-lama jadi kayak beneran gitu," ujar Clara Gopa dalam tayangan di kanal YouTube StarPro Indonesia, Sabtu (24/6/2023).

"Paling cuma orang iseng-iseng aja tapi kok lama-lama ada kata-kata 'kamu masih ingat kan kata-kata aku, kalau nggak sama aku, kamu lebih baik nggak ada'. Nggak ada tuh dalam tanda kutip kan mati," sambungnya.

Clara Gopa

Merasa bahwa teror tersebut semakin berbahaya untuknya, pelantun Ora Getun ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan hal itu ke polisi. Nahasnya, ia mengatakan bahwa pelaku teror susah sampai berhasil masuk ke apartemennya.

Padahal menurut Clara, apartemennya memiliki akses yang sangat sulit untuk dimasuki orang asing.

Halaman:
1 2
