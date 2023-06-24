Doddy Sudrajat Bakal Laporkan Balik Mantan Istri Atas Tudingan Pencemaran Nama Baik

JAKARTA - Perseteruan antara Doddy Sudrajat dan Roy Pujiarti alias Puput, hingga kini masih belum mereda. Bahkan, ayah dari Mayang Lucyana Fitri itu berniat untuk melaporkan balik sang mantan istri terkait tudingan pencemaran nama baik.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Doddy Sudrajat di hadapan awak media. Bahkan, usai dirinya pulang dari Singapura, kakek Gala Sky ini langsung menemui pengacaranya untuk membicarakan terkait hal tersebut.

"Pihak sana melaporkan Daddy, Daddy pada saat itu ada di Singapura sama Mayang, baru tadi malam pulang. Langsung meeting sama abang (pengacara) membicarakan ini," kata Doddy Sudrajat di akun YouTube KH INFOTAINMENT.

"Nanti akan dijelaskan apakah akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik juga," ungkap Doddy Sudrajat.

Hal yang sama juga turut dibenarkan oleh sang pengacara. Kuasa hukum Doddy menyebut bahwa laporannya terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Puput akan dibuat dalam waktu dekat.

"Kita dalam waktu sesingkat mungkin, lusa akan melaporkan balik. Terkait pencemaran nama baik juga," beber sang pengacara.

Tak cuma itu, dia pun menerangkan bahwa kliennya tetap akan kooperatif menghadapi laporan yang dilayangkan Puput.

"Klien saya siap menghadapi karena kita taat hukum. Terkait laporan yang sudah mereka buat baik dengan pencemaran nama baik dan penelantaran anak kita perlu kajian lebih jauh," bebernya.