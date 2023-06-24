Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Bakal Laporkan Balik Mantan Istri Atas Tudingan Pencemaran Nama Baik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:50 WIB
Doddy Sudrajat Bakal Laporkan Balik Mantan Istri Atas Tudingan Pencemaran Nama Baik
Doddy Sudrajat, Puput dan Alm Vanessa Angel (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan antara Doddy Sudrajat dan Roy Pujiarti alias Puput, hingga kini masih belum mereda. Bahkan, ayah dari Mayang Lucyana Fitri itu berniat untuk melaporkan balik sang mantan istri terkait tudingan pencemaran nama baik.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Doddy Sudrajat di hadapan awak media. Bahkan, usai dirinya pulang dari Singapura, kakek Gala Sky ini langsung menemui pengacaranya untuk membicarakan terkait hal tersebut.

"Pihak sana melaporkan Daddy, Daddy pada saat itu ada di Singapura sama Mayang, baru tadi malam pulang. Langsung meeting sama abang (pengacara) membicarakan ini," kata Doddy Sudrajat di akun YouTube KH INFOTAINMENT.

"Nanti akan dijelaskan apakah akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik juga," ungkap Doddy Sudrajat.

Doddy Sudrajat

Hal yang sama juga turut dibenarkan oleh sang pengacara. Kuasa hukum Doddy menyebut bahwa laporannya terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Puput akan dibuat dalam waktu dekat.

"Kita dalam waktu sesingkat mungkin, lusa akan melaporkan balik. Terkait pencemaran nama baik juga," beber sang pengacara.

Tak cuma itu, dia pun menerangkan bahwa kliennya tetap akan kooperatif menghadapi laporan yang dilayangkan Puput.

"Klien saya siap menghadapi karena kita taat hukum. Terkait laporan yang sudah mereka buat baik dengan pencemaran nama baik dan penelantaran anak kita perlu kajian lebih jauh," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/33/3079358/doddy_sudrajat-sEIi_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054940/puput_eks_doddy_sudrajat-vlyT_large.jpg
Eks Istri Singgung soal Nafkah Anak usai Doddy Sudrajat Pajang Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054921/doddy_sudrajat-41To_large.jpg
Posting Foto Akad Nikah, Doddy Sudrajat Dituding cuma Gimmick demi Diundang Acara TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048588/doddy_sudrajat-agze_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel Belum Tenang karena 3 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement