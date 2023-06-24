Bukan Dibeli Simon Cowell, Putri Ariani Ternyata Dapat Royalti dari Lagu Loneliness

JAKARTA - Putri Ariani tak pernah berhenti menjadi sorotan usai berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Meski namanya belum keluar sebagai pemenang, banyak masyarakat yang mengaku kagum dengan sosok Putri Ariani lantaran berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell dalam audisi America's Got Talent beberapa waktu lalu.

Bukan hanya itu, di tengah keterbatasannya untuk bisa melihat, Putri pun mampu membuat dunia menoleh ke arahnya. Terlebih, ia sempat membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul Loneliness di ajang AGT 2023 yang kini banyak didengarkan oleh orang-orang di dunia.

BACA JUGA: Tessa Mariska Bikin Netizen Lupa Nada Asli Lagu Loneliness Milik Putri Ariani

Baru-baru ini, sebuah akun TikTok mengatakan bahwa Loneliness milik Putri Ariani adalah lagu termahal di dunia tahun ini. Menariknya, sempat muncul pula pemberitaan bahwa simon Cowell membeli lagu milik Putri Ariani tersebut seharga Rp7 triliun.

Meski ternyata pemberitaan tersebut tidaklah benar, Reni Aldianty selaku ibunda Putri hanya bisa mengaminkan hal itu. Mengingat, isu tersebut merupakan hal baik yang diharapkan dapat benar-benar terwujud.

"Semua doa terbaik diaminin. Kalau kita tolak, karena rezeki dari Allah kita enggak ada yang tahu," katanya.

Walau kenyataannya lagu Putri tak dibeli oleh Simon, perempuan 17 tahun itu nyatanya mendapatkan royalti dari lagu yang dibawakannya di ajang AGT 2023. Sistem royalti yang diterimanya tersebut bahkan sesuai dengan negara tempatnya membawakan lagu itu.

Sebagaimana diketahui, Putri Ariani akan kembali ke Amerika Serikat dalam semi final AGT 2023 pada Agustus 2023 mendatang. Sebelum berangkat ke Amerika, Putri diketahui akan terlebih dahulu tampil dalam Konser Musik Langit Benderang di Stadion Manahan, Solo pada 8 Juli 2023 mendatang.