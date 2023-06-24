Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Dapat Buket Bunga dari Maxime Bouttier Usai Menang Lagi Lagi Tenis

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:50 WIB
Luna Maya Dapat Buket Bunga dari Maxime Bouttier Usai Menang <i>Lagi Lagi Tenis</i>
Luna Maya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Luna Maya dan Nia Ramadhani berhasil keluar sebagai juara dalam laga Lagi Lagi Tenis yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada Jumat, 23 Juni 2023 kemarin. Kemenangan Luna-Nia terjadi usai mereka mengalahkan pasangan Nagita Slavina dan Gege Elisa.

Sejak laga awal Lagi Lagi Tenis, pasangan Luna-Nia memang cukup mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan mereka mampu menang telak dengan skor 8-3.

Melalui akun Instagramnya, Luna Maya dan Nia Ramadhani pun tak lupa membagikan foto-foto yang memperlihatkan kebahagiaan mereka usai memenangkan pertandingan. Keduanya berpose dengan memamerkan medali emas kebanggaan.

Euforia kemenangan Luna Maya pun kian lengkap lantaran dirinya mendapat sebuah buket bunga dari seorang pria. Ya, Maxime Bouttier lah yang diketahui memberikannya buket bunga tersebut.

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Awalnya, Maxime yang semula berada di tribun penonton terlihat bergegas menghampiri Luna di pinggir lapangan. Momen ini dibagikan oleh akun tiktok fans Luna dan Maxime, Lunamaxime.lovers.

Lucunya, Luna tampak tak memperhatikan kedatangan Maxime lantaran masih merayakan kemenangannya bersama partnernya, Nia Ramadhani. Namun, Maxime pun terus berusaha memanggil-manggil Luna sembari menggenggam buket bunga dengan panggilan 'babe' agar Luna segera menoleh ke arahnya.

"Babe, babe, helo, helo," ujar Maxime, berusaha memanggil Luna Maya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement