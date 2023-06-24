Luna Maya Dapat Buket Bunga dari Maxime Bouttier Usai Menang Lagi Lagi Tenis

JAKARTA - Pasangan Luna Maya dan Nia Ramadhani berhasil keluar sebagai juara dalam laga Lagi Lagi Tenis yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada Jumat, 23 Juni 2023 kemarin. Kemenangan Luna-Nia terjadi usai mereka mengalahkan pasangan Nagita Slavina dan Gege Elisa.

Sejak laga awal Lagi Lagi Tenis, pasangan Luna-Nia memang cukup mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan mereka mampu menang telak dengan skor 8-3.

Melalui akun Instagramnya, Luna Maya dan Nia Ramadhani pun tak lupa membagikan foto-foto yang memperlihatkan kebahagiaan mereka usai memenangkan pertandingan. Keduanya berpose dengan memamerkan medali emas kebanggaan.

Euforia kemenangan Luna Maya pun kian lengkap lantaran dirinya mendapat sebuah buket bunga dari seorang pria. Ya, Maxime Bouttier lah yang diketahui memberikannya buket bunga tersebut.

Awalnya, Maxime yang semula berada di tribun penonton terlihat bergegas menghampiri Luna di pinggir lapangan. Momen ini dibagikan oleh akun tiktok fans Luna dan Maxime, Lunamaxime.lovers.

Lucunya, Luna tampak tak memperhatikan kedatangan Maxime lantaran masih merayakan kemenangannya bersama partnernya, Nia Ramadhani. Namun, Maxime pun terus berusaha memanggil-manggil Luna sembari menggenggam buket bunga dengan panggilan 'babe' agar Luna segera menoleh ke arahnya.

"Babe, babe, helo, helo," ujar Maxime, berusaha memanggil Luna Maya.