Cerita Influencer William Kevin dapat Cuan dari Hobi Vintagenya

JAKARTA - William Kevin merupakan seorang influencer sekaligus pebisnis. Kini, di tengah kerasnya persaingan, ia pin memilih untuk menggeluti bisnis di bidang rokok elektrik hingga mendapat sorotan dari media internasional.

Menariknya, lantaran kesuksesan bisnisnya tersebut, William Kevin sampai bisa menjalani banyak hobi-hobi yang terbilang mahal. Salah satunya ialah mengoleksi mobil dan vespa tua.

Terkait hobinya, William Kevin mengaku sudah melakukannya sejak beberapa tahun tersebut. Tepatnya ketika ia mulai menjadi sorotan di media sosial, lantaran kolaborasinya bersama Young Lex.

"Ya pasti memulai hobi itu setelah punya penghasilan sendiri," ujar William Kevin.

"Gue hobi main mobil tua, vespa tua, koleksi baju-baju vintage dari tahun 80an dan 90-an," sambungnya.

Sebagai orang yang hobi mengumpulkan barang-barang vintage, pemilik akun sosial media @williamkvin ini mengaku enggan setengah-setengah dalam menyalurkan hobinya. Bahkan ia mengaku pernah memiliki satu mobil BMW yang tak banyak unitnya di Indonesia.

"Gue pernah punya BMW e12, itu BMW seri 5 pertama di dunia. Sepertinya populasinya udah jarang banget deh di Indonesia, apalagi di Surabaya. Terus gue juga punya baju-baju vintage yang pastinya udah antik banget," paparnya.

Tak cuma itu, ia juga mulai bergabung dengan komunitas yang memang menggeluti hobi sama sepertinya. Menariknya, pria yang akrab disapa Nivek itu mampu mendatangkan cuan dari hobi mahalnya tersebut.

Akan tetapi, tak selalu cuan. Ada kalanya ia harus menelan kekecewaan lantaran di ghosting oleh calon pembeli.