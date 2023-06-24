Aurel Hermansyah Beberkan Persiapan Idul Adha: Alhamdulillah Dapat Sapinya Besar

JAKARTA - Umat muslim di seluruh dunia hanya tinggal menghitung hari jelang perayaan Idul Adha, atau yang biasa dikenal dengan hari raya kurban. Berbagai persiapan pun telah dilakukan jelang Idul Adha, salah satunya membeli hewan yang akan dikurbankan.

Hal tersebut juga telah dilakukan oleh Aurel Hermansyah. Sama seperti tahun lalu, istri Atta Halilintar ini mengaku tak ingin melewatkan momen persiapan Idul Adha dengan memilih hewan kurban terbaik.

Kali ini, ia pun mengaku masih memilih sapi sebagai hewan yang akan dikurbankan. Meski, ia pun sudah mendapatkan seekor sapi yang ukurannya cukup besar dan nantinya akan disembelih saat Idul Adha tiba.

“Alhamdullilah iya kemarin dapat sapinya besar,” kata Aurel Hermansyah saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Juni 2023.

Tak hanya itu, Aurel bahkan mengaku jika ia dan sang suami sampai menyiapkan tempat khusus untuk menaruh sapi sebelum nantinya akan disembelih. Namun, Aurel tak menjelaskan lebih lanjut dimana tempat atau kandang sapi tersebut.

“Alhamduliah sebenarnya kita ada tempat buat sapinya ya,” jelasnya.

Mengenai jumlah keseluruhan hewan kurban yang akan dikurbankannya untuk Idul Adha tahun ini, Aurel tak menyebutkannya secara detail. Namun, ia hanya dapat memastikan bahwa pencarian hewan kurban belum berakhir.