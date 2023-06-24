Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasyi Athasyia akan Tetap Bikin Konten di Tengah Perseteruannya dengan Karyawan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:50 WIB
Tasyi Athasyia (Foto: Instagram)
Tasyi Athasyia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tasyi Athasyia angkat bicara terkait tudingan bahwa dirinya dan sang suami, Syekh Zaki Alatas tak menggaji sejumlah karyawannya. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat, 23 Juni 2023 kemarin, kembaran Tasya Farasya itu tampak menepis hal tersebut, sekaligus membantah tuduhan bahwa ia dan suaminya memberikan ancaman untuk para pekerjanya.

Dalam kesempatan yang sama, ibu tiga anak ini juga sempat berbicara soal pekerjaannya di media sosial. Meski kini ia tengah bermasalah dengan karyawannya, Tasyi mengatakan jika dirinya akan tetap membuat konten serta menebar kebaikan.

“Bismillah dengan konten-konten yang lebih baik dan bisa memberikan kebaikan dan hal-hal positif,” tulis Tasyi dalam Insta Story-nya, Jumat, 23 Juni 2023.

Sementara itu, Tasyi mengatakan bahwa dirinya masih memiliki niat untuk menghibur para pengikutnya dengan tetap membuat konten di sosial media. Mengingat, sejak kejadian kontroversi itu, ia nyaris tak pernah lagi memberikan update di akun Instagram maupun YouTube-nya.

Preskon Tasyi Athasyia (Ravie/MPI)

Untuk itu, Tasyi mengaku akan kembali membuat konten meski dirinya masih ramai hujatan warganet.

“Izinkan aku kembali menghibur kalian, kalau tidak bisa bermanfaat seenggaknya dapat menghibur kalian,” tambahnya.

Sebagai informasi, Tasyi Athasyia dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan pengancaman. Laporan itu dibuat oleh mantan pekerja Tasyi yang mengaku mendapat ancaman hingga dipaksa menandatangani sebuah surat.

Halaman:
1 2
