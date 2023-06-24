Blak-blakan, Ahmad Dhani Sebut Once Mekel Pernah Selamatkan Nyawa Bebi Romeo saat Dikeroyok di Cafe

JAKARTA – Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa Once pernah menyelamatkan nyawa Bebi Romeo. Kisah itu diungkapkan Ahmad Dhani dalam Youtube pribadinya, Video Legend.

Pentolan Dewa 19 itu mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Bulan Ramadhan tahun 1999. Saat itu, mereka bertiga datang ke sebuah cafe untuk mengonsumsi minuman keras.

Namun, suasana menjadi mencekam saat Bebi Romeo dikeroyok oleh sekitar 10-15 orang di cafe tersebut.

Bebi Romeo yang seorang diri dihajar habis-habisan dan tanpa ampun. Untungnya, ada Once yang segera menolong dan membayanya ke rumah sakit.

Ahmad Dhani mengungkapkan saat kejadian dirinya sudah pulang terlebih dahulu lantaran sudah mabuk berat.

Bahkan menurut ayah Al, El, Dul itu, Bebi Romeo bisa meninggal jika Once tak datang untuk menolongnya.

"Bebi dipukulin, diinjek, ada botol dihancurin, kursi dilempar. Itu kalo nggak ada Once mati Bebi," jelas Ahmad Dhani.

Menurut penuturan Once, Bebi Romeo sempat mengalami patah gigi saat kejadian. Namun lucunya bukan karena dikeroyok, melainkan jatuh tersandung Once saat mereka berusaha meloloskan diri.