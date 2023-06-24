Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blak-blakan, Ahmad Dhani Sebut Once Mekel Pernah Selamatkan Nyawa Bebi Romeo saat Dikeroyok di Cafe

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:30 WIB
Blak-blakan, Ahmad Dhani Sebut Once Mekel Pernah Selamatkan Nyawa Bebi Romeo saat Dikeroyok di Cafe
Bebi Romeo (Instagram)
A
A
A

JAKARTAAhmad Dhani mengungkapkan bahwa Once pernah menyelamatkan nyawa Bebi Romeo. Kisah itu diungkapkan Ahmad Dhani dalam Youtube pribadinya, Video Legend.

Pentolan Dewa 19 itu mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Bulan Ramadhan tahun 1999. Saat itu, mereka bertiga datang ke sebuah cafe untuk mengonsumsi minuman keras.

Namun, suasana menjadi mencekam saat Bebi Romeo dikeroyok oleh sekitar 10-15 orang di cafe tersebut.

Bebi Romeo yang seorang diri dihajar habis-habisan dan tanpa ampun. Untungnya, ada Once yang segera menolong dan membayanya ke rumah sakit.

Ahmad Dhani mengungkapkan saat kejadian dirinya sudah pulang terlebih dahulu lantaran sudah mabuk berat.

Ahmad Dhani (MPI)

Bahkan menurut ayah Al, El, Dul itu, Bebi Romeo bisa meninggal jika Once tak datang untuk menolongnya.

"Bebi dipukulin, diinjek, ada botol dihancurin, kursi dilempar. Itu kalo nggak ada Once mati Bebi," jelas Ahmad Dhani.

Menurut penuturan Once, Bebi Romeo sempat mengalami patah gigi saat kejadian. Namun lucunya bukan karena dikeroyok, melainkan jatuh tersandung Once saat mereka berusaha meloloskan diri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154528/lita_gading-G5is_large.jpg
Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Saya Masih di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154519/ahmad_dhani-4Biz_large.jpg
Ahmad Dhani Ancam Bongkar Bukti Perselingkuhan Maia Estianty Jika Masih Bahas Masa Lalu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement