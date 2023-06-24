Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Anak, Hidup Baby Niken Makin Berwarna

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |01:23 WIB
Punya Anak, Hidup Baby Niken Makin Berwarna
Baby Niken dan anaknya (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Baby Niken kini tengah berbahagia. Dirinya baru saja menyandang status sebagai ibu. Baby kini memiliki buah hati dari suaminya. Bayi mungil tersebut bernama Brisia Saira Narayana.

Memiliki buah hati, membuat Baby Niken kini fokus urusan rumah. Dirinya mencoba membatasi pekerjaan demi bisa mengurus rumah tangga.

Baby Niken dan anaknya

"Punya tanggung jawab ama baby Brisia untuk merawat dan mengasuh, semuanya tercurah ke dia, sangat bersyukur sih. Sekarang ada yang aku kangenin hidup jadi lebih berwarna lebih punya tujuan, happines-nya pengen merawat tumbuh kembangnya dengan baik menjadi seorang ibu yang baik buat Brisia," jelas Baby Niken.

Baby kini menghentikan sementara pekerjaanya di dunia hibura. Dirinya tak ingin meninggalkan perkembangan sang buah hati.

Halaman:
1 2
