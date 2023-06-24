Punya Anak, Hidup Baby Niken Makin Berwarna

JAKARTA - Baby Niken kini tengah berbahagia. Dirinya baru saja menyandang status sebagai ibu. Baby kini memiliki buah hati dari suaminya. Bayi mungil tersebut bernama Brisia Saira Narayana.

Memiliki buah hati, membuat Baby Niken kini fokus urusan rumah. Dirinya mencoba membatasi pekerjaan demi bisa mengurus rumah tangga.

"Punya tanggung jawab ama baby Brisia untuk merawat dan mengasuh, semuanya tercurah ke dia, sangat bersyukur sih. Sekarang ada yang aku kangenin hidup jadi lebih berwarna lebih punya tujuan, happines-nya pengen merawat tumbuh kembangnya dengan baik menjadi seorang ibu yang baik buat Brisia," jelas Baby Niken.

Baby kini menghentikan sementara pekerjaanya di dunia hibura. Dirinya tak ingin meninggalkan perkembangan sang buah hati.