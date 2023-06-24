Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Dewa Eka Prayoga, Motivator yang Bikin Geger karena Berpoligami

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |02:30 WIB
Biodata dan Agama Dewa Eka Prayoga, Motivator yang Bikin Geger karena Berpoligami
Dewa Eka Prayoga (Instagram)
JAKARTA – Biodata dan agama Dewa Eka Prayoga, motivator yang bikin geger karena berpoligami. Keputusan itu, membuat pernikahannya selama 11 tahun dengan Wiwin Supiyah harus berakhir.

Kabar perceraian itu diumumkan Teh Wiwin sendiri lewat akun Facebook pribadinya, pada Rabu (21/6/2023).

“Saya dan Kang Dewa telah resmi bercerai dengan cara yang baik. InsyaAllah, kami akan melanjutkan hidup masing-masing dan berkomitmen mengasuh anak-anak bersama," ujarnya.

Lalu siapa sebenarnya Dewa Eka Prayoga? Berikut ulasan Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Diketahui, Dewa Eka Prayoga atau akrab disapa Kang Dewa dikenal sebagai motivator, penulis, pengusaha, dan influencer. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada 24 April 1991.

Dewa Eka Prayoga (Instagram)

Eka Prayoga merupakan lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Kimia, kampus yang sama dengan mantan istrinya, Teh Wiwin.

Banyak orang mengenal sosoknya sebagai Dewa Selling. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat dia telah menulis 24 buku best seller dan menjadi juara 1 dari 30 kontes affiliate.

Meski saat ini sudah terbilang mapan, perjalanan hidup Eka Prayoga juga melalui lika-liku. Kang Dewa pernah terlilit utang sebesar Rp7,7 miliar hingga divonis mengidap penyakit langka Guillain-Barre Syndrome (GBS). Buku pertamanya berjudul '7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula' menjadi titik balik dari kehidupan Kang Dewa.

