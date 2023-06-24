Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Afgan dan Vidi Hapus Kegalauan di Museum Patah Hati

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:03 WIB
Cerita Afgan dan Vidi Hapus Kegalauan di Museum Patah Hati
Vidi dan Afgan di Museum Patah Hati (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Afgan dan Vidi mendatangi Museum Patah Hati. Dalam kedatangannya, Afgan dan Vidi bisa menghapus kegalauan.

Diketahui Museum Patah Hati hadir berkat kolaborasi langsung dengan MahakaX dan Halus World Indonesia. Afgan bercerita menghapus kegalauan di museum tersebut.

BACA JUGA:

Afgan Dapat Ucapan Manis dari Rossa di Hari Ultah: Terima Kasih Bubu 

Vidi dan Afgan

"Pengalaman sakit hati membekas pernah si, tapi cinta monyet gitu. Aku si senang banget mendengar penjelasan dan experience, jadi ada outlet. Pas lagi patah hati gatau cara menyembuhkan cara sehat bikin gembira, jadi ini bisa lebih cheers up. Jadi buat gue unik dan belum ada di indonesia," kata Afgan.

Sementara itu, Vidi merangkum segala kepedihan yang dirasakan menjadi sebuah karya.

"Kita kan musisi, karya kita dari kesedihan hidup, orang pasti patah hati. Kita udah main ke dalam. Gue yakin semua manusia yang jatuh cinta dan putus cinta. Pasti mengalami di fase ruangan itu," sahut Vidi Aldiano.

Halaman:
1 2
