Acha Septriasa, Anya Geraldine hingga Rourry Bintangi Film Suami yang Lain

JAKARTA - Achmad Rouzni Noor II alias Rourry dikenal sebagai produser dan pengembang naskah. Setelah di belakang layar, kini Rourry mencoba debut sebagai aktor di film Suami yang Lain.

Film Suami yang Lain yang diproduksi Rourry bersama Bawana Entertainment ini telah memasuki fase editing setelah selesai shooting di Jakarta dan Jepang bersama para aktor ternama seperti Acha Septriasa, Morgan Oey, Omar Daniel, Samuel Rizal, Rizky Hanggono, Alex Abbad, dan Anya Geraldine, akhir Mei lalu.

“Jika post production berjalan lancar, film Suami yang Lain rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir Oktober nanti. Di film ini, saya juga debut perdana tampil di layar lebar,” ungkap Rourry saat ditemui wartawan setelah acara FGD film di Cipete, Jakarta.

Film Suami yang Lain merupakan buah karya dari Rourry bersama penulis kawakan Benni Setiawan yang digarap bersama sutradara sekaligus produser John de Rantau yang ikut memprakarsai film ini bersama Muchamad Wachid selaku Executive Producer.

Film Suami yang Lain merupakan karya kolaborasi pertama Benni dan John. Film ini mengambil cerita kehidupan rumah tangga gaya anak muda zaman sekarang yang penuh lika-liku kehidupan yang penuh intrik dan twist-twist mengejutkan.

