Putri Ariani akan Tampil di Konser Musik Langit Benderang Sebelum Semi Final AGT 2023

JAKARTA - Putri Ariani akan tampil dalam sebuah konser bertajuk Musik Langit Benderang di Stadion Manahan, Solo pada 8 Juli 2023 mendatang. Acara tersebut merupakan kali pertama gadis 17 tahun ini tampil di hadapan publik dalam konser usai mengikuti audisi America's Got talent 2023.

"Konser ini akan menjadi konser besar di stadion Manahan Solo, tempat dimana saya akan tampil memeriahkan konser pertama kali setelah audisi America’s Got Talent,” ujar Putri Ariani dalam rilis yang diterima Okezone.

Dalam Konser Musik Langit Benderang, Putri Ariani diketahui tak tampil sendiri. Acara tersebut juga akan dimeriahkan oleh musisi nasional lain seperti Tulus, JKT48, hingga Topik Sudirman.

Untuk bisa menyaksikan penampilan Putri Ariani, Tulus, JKT48, hingga Topik Sudirman pada 8 Juli 2023 mendatang, kalian bisa langsung membeli tiket mulai Selasa, 20 Juni 2023 di loket.com.

Menariknya, tiket juga akan dijual dengan harga cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp100 ribu hingga Rp750 ribu saja.

Konser Langit Benderang ini merupakan acara yang digelar untuk memperingati Dies Natalis SMA Pradita Dirgantara yang ke-5. Konser ini juga akan menghadirkan beragam talenta musisi nasional dan warisan budaya ke dalam suatu performa kolaboratif yang merupakan bagian dari rangkaian acara Carnival of Education, Arts and Culture.

Sebagaimana diketahui, Putri Ariani akan kembali ke Amerika Serikat dalam semi final AGT 2023 pada Agustus 2023 mendatang. Sebelum berangkat ke Amerika, Putri diketahui akan terlebih dahulu tampil dalam Konser Langit Benderang.