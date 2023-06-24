Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Soundtrack Titanic Diputar 500 Ribu Kali usai Tragedi OceanGate yang Tewaskan 5 Miliuner

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:50 WIB
Soundtrack Titanic Diputar 500 Ribu Kali usai Tragedi OceanGate yang Tewaskan 5 Miliuner
Celine Dion (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan oleh masyarakat usai kapal selam OceanGate Titan yang ditumpangi wisatawan untuk melihat bangkai kapal Titanic hilang. Seluruh penumpang dalam kapal selam tersebut bahkan dinyatakan tewas usai puing-puing dari OceanGate ditemukan di Samudera Atlantik.

Bersamaan dengan tragedi ini, sejumlah hal yang berbau dengan Titanic mulai kembali digandrungi oleh banyak orang. Salah satunya soundtrack film Titanic, My Heart Will Go On yang dibawakan Celine Dion kembali didengarkan publik di seluruh dunia.

Dilansir TMZ, Sabtu (24/6/23), lagu Celine Dion yang rilis pada 1997 itu mengalami lonjakan pendengar pasca-tragedi kapal selam Titan.

Diketahui lagu tersebut di-streaming lebih dari 500.000 kali sejak kejadian nahas hilangnya kapal selam wisata bangkai kapal Titanic yang mengangkut lima orang wisatawan. Bahkan, sejak Jumat, 23 Juni 2023 kemarin, jumlah streaming lagu My Heart Will Go On semakin meningkat.

Celine Dion

Sebagai informasi, lagu My Heart Will Go On merupakan official soundtrack untuk film Titanic yang rilis di 1997. Sukses seperti filmnya, lagu yang dibawakan penyanyi legendaris, Celine Dion ini juga memborong banyak prestasi.

Lagu My Heart Will Go On sendiri termasuk dalam album Celine Dion bertajuk Let’s Talk About Love. Lagu tersebut perdana dirilis pada November 1997.

Seperti diketahui, kapal selam OceanGate berangkat ke kapal karam Titanic pada Minggu pagi, 18 Juni 2023 waktu setempat. Namun, kapal selam itu kehilangan kontak dan tim mulai melakukan pencarian.

Halaman:
1 2
