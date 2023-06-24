Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rilis Ojo Disenggol, Gusanda Sosia Nagoya Rambah Musik Hip-Hop dengan Konsep Jawa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:50 WIB
Rilis <i>Ojo Disenggol</i>, Gusanda Sosia Nagoya Rambah Musik Hip-Hop dengan Konsep Jawa
Gusanda Sosia Nagoya (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - 'Ojo Disenggol' menjadi karya baru dari penyanyi dan pencipta lagu asal Wonosobo, Gusanda Sosia Nagoya. Dalam karya terbarunya, Gusanda tampil berbeda lewat aliran musik hip hop yang dipadukan dengan unsur Jawa.

Sebelumnya, Gusanda memang kerap merilis lagu bertema ambyar. Sebut saja Remeh, Kau Takkan Tau hingga beberapa lagu lainnya yang telah diciptakan olehnya sejak masih duduk di bangku SD.

Dengan kemunculannya lewat aliran musik hip hop berkonsep Jawa, Gusanda jelas membuat warna baru di blantika musik Tanah Air.

Terkait penggarapan karya terbarunya, pria 28 tahun ini mengatakan bahwa hampir seluruh pengerjaannya ia garap sendiri. "Hampir seluruh pengerjaan dari recording sampai video saya garap sendiri," bebernya.

Gusanda Sosia Nagoya

Lewat Ojo Disenggol, Gusanda berharap agar lagu yang kental dengan budaya bisa digemari oleh kaum muda. Sebab, mv dari lagu ini sendiri tertata apik dengan koreo serta tari modern.

Belum lagi musik hip-hop Jawa yang membuat para penonton tidak bosan mendengar lagu yang satu ini.

Halaman:
1 2
