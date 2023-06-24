Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Agnez Mo Bakal Kolaborasi Bareng Ciara dalam Single Terbaru Bertajuk Get Loose

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:50 WIB
Agnez Mo Bakal Kolaborasi Bareng Ciara dalam Single Terbaru Bertajuk <i>Get Loose</i>
Agnez Mo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Indonesia yang go internasional, Agnez Mo, datang dengan kabar menggembirakan untuk seluruh penggemarnya. Pasalnya, dalam waktu dekat ia akan segera merilis single terbarunya bertajuk Get Loose.

Tak sendiri, dalam lagu Get Loose, Agnez diketahui akan berkolaborasi dengan salah satu musisi asal Amerika yakni Ciara. Bahkan lagu yang berdurasi 02.27 menit tersebut akan dirilis pada 30 Juni 2023 mendatang.

Kabar terkait perilisan single terbaru Agnez diketahui lewat akun Twitter @agnezmoag. Dalam unggahannya, akun itu terlihat membagikan poster dari single tersebut.

Di foto itu nampak Agnez tampil seksi memakai crop top cut off warna hitam yang dipadukan dengan rok mini kotak-kotak. Dia bahkan menambahkan topi baret sebagai aksesori dan high boots.

Agnez Mo dan Ciara

Terkait tampilan make up nya, terlihat Agnez menggunakan sentuhan bold di area mata dan memakai lipstik nude. Sedangkan Ciara tampil mempesona memakai baju lengan panjang yang dipadukan dengan vest kotak-kotak. Dia juga memakai celana legging dan high boots.

Rambut panjangnya digerai dan berponi. Polesan make up nya tebal di area mata dan lipstiknya.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen, terutama para penggemarnya.

“Ekpektasi gue kenyataan ya Tuhan. Sebelum ada rumor duet gue pengen banget Agnez with Ciara karena mereka emang cucok kalo feat,” ujar @badgrii***.

