Lewat Candy Caddy, Vision+ Patahkan Stigma Negatif Olahraga Golf

JAKARTA - Golf memang lekat dengan imej olahraga elit yang digandrungi para orang kaya. Tak jarang, olahraga satu ini kerap dicap negatif, apalagi jika menyangkut keberadaan para caddy.

Untuk mematahkan imej negatif tersebut, Vision+ merilis original series Candy Caddy yang memulai masa tayangnya, pada 23 Juni 2023. Serial ini bercerita tentang perempuan bernama Yasmin yang terpaksa bekerja sebagai caddy.

Meski awalnya bekerja sebagai caddy untuk mendapatkan uang tambahan, namun Yasmin kemudian jatuh cinta pada olahraga tersebut. Dia kemudian bercita-cita menjadi pegolf profesional.

“Dalam penggarapannya, kami sangat berhati-hati mengemas profesi caddy ini karena stigma tidak baik yang terlanjur melekat selama ini,” tutur Thaleb Wirachman, Head of Original Content Production Vision+ di iNews Tower, pada 23 Juni 2023.

Fokus utama series Candy Caddy, menurut Thaleb, terletak pada bagaimana Yasmin harus menghadapi kesulitan ekonomi. Pada akhirnya, dia sukses membuktikan kemampuannya dan meraih mimpi sebagai pegolf profesional.

Thaleb Wirachman berharap, series ini mampu memperkenalkan olahraga golf kepada masyarakat luas. “Sehingga, series ini mampu mendongkrak animo masyarakat yang belum pernah mencoba bermain golf,” katanya.