HOME CELEBRITY TV SCOOP

Resmi Tayang, Serial Candy Caddy Sarat Pesan Moral

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |00:05 WIB
Resmi Tayang, Serial <i>Candy Caddy</i> Sarat Pesan Moral
Konferensi pers series Candy Caddy di iNews Tower, pada 23 Juni 2023. (Foto: Aldhi/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ resmi menayangkan original series terbarunya, Candy Caddy, pada 23 Juni 2023. Mengusung genre drama romantis, series ini bercerita tentang seorang gadis bernama Yasmin yang mencari penghasilan tambahan dengan menjadi caddy

“Karena masalah finansial, Yasmine harus melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Alasan inilah yang membuat dia bekerja sebagai caddy,” kata Rick Soerafani, Head Production Vision+ di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 23 Juni 2023. 

Namun ternyata, menjadi caddy bukan pekerjaan gampang bagi Yasmin. Namun begitu, dia tetap bekerja keras hingga jatuh cinta pada dunia golf. Alasan ini yang membuat dia bermimpi menjadi pegolf profesional. 

Series Candy Caddy, menurut Rick, tak sekadar ‘memasyarakatkan’ olahraga golf, namun juga menyuarakan hak dan perjuangan perempuan di dunia olahraga. Pada dasarnya, setiap orang harus berjuang dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. 

Rick Soerafani, Head Production Vision+. (Foto: Aldhi/MNC Portal Indonesia/

“Kami berharap, series ini bisa menjadi alternatif hiburan menyenangkan bagi masyarakat. Series ini juga mengingatkan kita bahwa kesuksesan merupakan milik setiap orang yang mau bekerja keras,” ujar Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo.

