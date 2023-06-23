Series Candy Caddy Tayang Perdana di Vision+ Hari Ini

JAKARTA – Vision+ merilis original series terbarunya, Candy Caddy, pada 23 Juni 2023. Bertepatan dengan debutnya, platform tersebut menggelar konferensi pers di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat.

Series ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Yasmin yang bekerja sebagai caddy untuk mencari penghasilan tambahan. Namun profesi tersebut, tak jarang membawa tantangan baginya.

Dari profesi itu pula, Yasmin akhirnya jatuh cinta pada dunia golf dan bermimpi untuk menjadi pegolf profesional. Warna-warni perempuan ini dalam dunia golf akan disajikan dalam Candy Caddy yang disisipi drama dan humor menghibur.

Series terbaru Vision+ ini juga menyuarakan hak dan perjuangan perempuan di dunia olahraga yang sarat akan pesan moral. "Series ini mengusung nilai-nilai kerja keras dan perjuangan meraih mimpi," kata Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Dalam lanjutan keterangannya, Clarissa mengungkapkan, "Terkadang, perempuan dipandang sebelah mata di dunia golf. Kami berharap, series ini bisa menjadi alternatif hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat.

Bagi sutradara Candy Caddy, Myrna Paramita, serial ini menyuguhkan sudut pandangan perempuan dalam berjuang mengejar impian mereka. Karena di dunia nyata, perempuan harus berusaha membuktikan kemampuannya di tengah dominasi kaum adam.

"Sebagai orang yang bermain golf, saya menyadari sulitnya menjadi pegolf profesional, terutama bagi seorang perempuan. Hal inilah yang kami angkat dalam Candy Caddy," ujar Myrna menambahkan.