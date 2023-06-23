Fakta Menarik Kategori Duo/Trio/ Grup Terambyar dan Kolaborasi Terambyar di Ambyar Awards 2023

JAKARTA - Ambyar Awards 2023, ajang penghargaan untuk para insan dangdut sebentar lagi akan digelar di Mojokerto, Jawa Timur, 24 Juni mendatang. Ditayangkan langsung di MNCTV, pukul 21.00 WIB.

Ajang ini menghadirkan beberapa kategori, salah satunya Duo/Trio/ Grup Terambyar di Ambyar Awards 2023. Diambil dari karya musisi dangdut yang belakangan ini populer.

Berikut ini Okezone hadirkan fakta menarik dari kategori Duo/Trio/Grup Terambyar dan Kolaborasi Terambyar di Ambyar Awards 2023.

1. Aftershine – Lengo Lan Banyu

Yowes Modaro merupakan single yang membesarkan grup musik asal Sleman, Yogyakarta ini. Kini, lagu terbarunya berjudul Lengo Lan Banyu juga sukses mencuri perhatian dengan jumlah penonton 555 ribu seja perilisannya pada 28 Februari 2023.

Lengo Lan Bayu merupakan ciptaan Zulian Ach. Maknanya adalah tentang satu hubungan yang dijalin tidak sampai menuju arah pernikahan karena tidak diberikan restu orang tua.

2. Gildcoustic – Ginio

Band yang mengusung genre pop Jawa ini berasal dari Madiun, Jawa Timur sejak tahun 2017. Nama “Gildcoustic” diambil dari nama sang vokalis, yakni Gilga Sahid.

Gilga Sahid yang biasa manggung dari cafe ke cafe bertemu dengan Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi yang kemudian sepakat membuat grup musik dengan nama GildCoustic. Lagu mereka yang berjudul “Ginio” rilisan 28 April 2023 sudah ditonton sebanyak 2,7 juta kali di platform Youtube.

3. Laviora– Aku Percoyo

Lavora merupakan band bergenre dangdut ambyar modern asal Yogyakarta. Mereka kerap tampil dari panggung ke panggung di daerah sekitaran Jawa Tengah-Jawa Timur dengan lagu andalannya seperti Rasah Bali, Sewates Konco, dan Aku Percoyo.

Video klip Aku Percoyo di YouTube kini sudah ditonton sebanyak 619 ribu kali semenjak perilisan perdananya pada 22 September 2022.