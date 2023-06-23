Fakta Menarik 6 Lagu Patah Hati Terambyar di Ambyar Awards 2023

JAKARTA - Ambyar Awards 2023, ajang penghargaan untuk para insan dangdut sebentar lagi akan digelar di Mojokerto, Jawa Timur. Ditayangkan langsung oleh MNCTV pada Sabtu, 24 Juni 2023.

Salah satu kategori yang disajikan adalah Lagu Patah Hati Terambyar yang dibawakan oleh para musisi ternama Tanah Air.

Berikut Okezone hadirkan fakta menarik lagu-lagu yang masuk kategori Lagu Patah Hati Terambyar di Ambyar Awards 2023 :

1. Kalih Welasku - Denny Caknan

Kalih Welasku dirilis pada 30 Desember 2022 dan disaksikan sebanyak 52 juta kali di YouTube. Lagu ini sempat menepati posisi 4 kategori Top Music Video Youtube pada awal Maret 2023.

Diciptakan oleh Denny Caknan, Bayu Onyonk dan Soepardi Aye. Berkisah tentang hubungan cinta yang sudah melelahkan dan penuh masalah hingga akhirnya kandas dengan perasaan saling ikhlas.