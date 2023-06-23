Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Wonderful Jakarta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:48 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Wonderful Jakarta
Kiko Wonderful Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Wonderful Jakarta yang layak untuk dinantikan.

Poli bertemu dengan Kaze dan ingin memberitahu Poli diutus oleh organisasi ninja untuk berlatih selama 15 tahun, karena Poli sebentar lagi pergi Kiko & Patino ingin menghabiskan waktu bersama-sama. Poli menginginkan Kiko dan Patino untuk melakukan tantangan persahabatan.

Kiko Wonderful Jakarta

Kiko dan Patino merasa tidak yakin dengan kemauan yang telah dibuat oleh Poli. Kiko dan Patino mencoba mengikuti tentangan dari Poli seperti bermain bunchi jumping. Disisi lain Kiko dan Patino merasa takut untuk masuk ke dalam sarang kecebong liar. Apa yang akan dilakukan Poli? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru Wonderful Jakarta25 Juni 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement