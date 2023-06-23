Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Wonderful Jakarta

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Wonderful Jakarta yang layak untuk dinantikan.

Poli bertemu dengan Kaze dan ingin memberitahu Poli diutus oleh organisasi ninja untuk berlatih selama 15 tahun, karena Poli sebentar lagi pergi Kiko & Patino ingin menghabiskan waktu bersama-sama. Poli menginginkan Kiko dan Patino untuk melakukan tantangan persahabatan.

Kiko dan Patino merasa tidak yakin dengan kemauan yang telah dibuat oleh Poli. Kiko dan Patino mencoba mengikuti tentangan dari Poli seperti bermain bunchi jumping. Disisi lain Kiko dan Patino merasa takut untuk masuk ke dalam sarang kecebong liar. Apa yang akan dilakukan Poli? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru Wonderful Jakarta25 Juni 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI.