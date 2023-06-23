Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Tamara Bleszynski, Hotman Paris: Apakah Terlambat Kami Mulai Kebersamaan?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:30 WIB
JAKARTA - Hotman Paris kembali menjadi sorotan karena unggahan terbarunya. Pengacara nyentrik ini memamerkan momen pertemuannya dengan Tamara Bleszynski.

Hotman menyapa pengikutnya sembari menanyakan pendapat netizen apabila memulai kedekatan di usia yang sudah tak muda lagi.

"Apakah salah kalau kecocokan baru di mulai setelah umur semakin matang? Dulu Hotman modal pas pasan walau tidak miskin, enggak kuat biayain artis," tulis Hotman, dikutip pada Jumat (23/6/2023).

Ayah tiga anak itu lalu memuji kecantikan Tamara. Tak ada yang menampik pesona perempuan berdarah Indonesia-Polandia itu.

