Biodata dan Agama Wiwin Supiyah, Mantan Istri Dewa Eka Prayoga yang Ogah Dipoligami

BIODATA dan agama Wiwin Supiyah, mantan istri Dewa Eka Prayoga yang ogah dipoligami. Sosok perempuan berhijab yang akrab disapa Teh Wiwin ini menuai perhatian warganet setelah mengumumkan perceraiannya dengan YouTuber dan pengusaha Dewa Eka Prayoga.

Keputusan Wiwin berpisah dari Kang Dewa memang cukup mengejutkan publik. Pasalnya, pernikahan mereka terlihat begitu harmonis selama ini. Kabarnya, keputusan bercerai diambil Wiwin karena keinginan Kang Dewa berpoligami.

Biodata dan Agana Wiwin Supiyah. (Foto: Wiwin Supiyah/Instagram/@wiwinsupiyah)

Wiwin Supiyah lahir di Sumedang, Jawa Barat, 33 tahun silam. Perempuan yang akrab disapa Teh Wiwin ini merupakan alumni Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Dia berkenalan dengan Kang Dewa di kampus hingga memutuskan berpacaran. Setelah cukup mengenal, mereka kemudian memutuskan menikah, pada 2012.

Selama 11 tahun menikah, mereka dikaruniai dua anak perempuan, yaitu Nabila Faza Shaliha dan Noura Almeera Jasmine.

Selama menikah, Wiwin Supiyah dan Dewa Eka Prayoga beberapa kali diterpa badai rumah tangga. Pertama, masalah finansial di mana Kang Dewa terlilit utang hingga Rp7,7 miliar. Lalu sang YouTuber sempat mengidap penyakit langka bernama Guillain-Barre Syndrome (GBS).