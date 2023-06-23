Desta Curcol di Pertandingan Lagi-Lagi Tenis: Lagi Sedih Nih

JAKARTA - Pertandingan olahraga antar selebriti Lagi-Lagi Tenis berlangsung hari ini, Jumat (23/6/2023). Terdiri dari tiga partai yang dipertandingkan.

Pertandingan pertama mempertemukan Raffi Ahmad dengan pasangan Yayuk Basuki, berhadapan dengan Desta dan Angelique Widjaja.

Pertandingan berlangsung meriah lantaran pasangan ini menyuguhkan pertandingan yang berjalan kompetitif namun dibalut dengan canda tawa dari para pemain.

Edukasi juga tetap ditonjolkan dengan memperkenalkan atlet profesional yang masih aktif mengharumkan nama bangsa ini, Christopher Rungkat dan M.Rifqi Fitriadi

Bukan Desta namanya jika tak berhasil menjadikan suasana semakin meriah. Di jalannya pertandingan, Desta mendadak curhat mengenai perasaannya yang sedang bersedih.

"Gue lagi sedih nih," ujar Desta yang disambut riuh suara penonton yang memadati Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2023).