HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Menangis, Enda Ungu Ungkap Perjuangan Ayahnya Membeli Gitar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |01:30 WIB
Enda Ungu (Foto: Instagram)
JAKARTA - Enda Ungu mengatakan bahwa momen meninggalnya sang ayah merupakan titik terberat dalam hidupnya. Bukan tanpa sebab, pasalnya Enda yang sejak kecil tak dekat dengan sang ayah, baru bisa memiliki hubungan cukup erat jelang kepergian ayahnya menghadap sang pencipta.

Kendati demikian, ada beberapa momen yang diingatkan ketika mengenang sang ayah. Selain momen kepergiannya ke Cina atas permintaan sang ayah, Enda pun mengaku ingat betul ketika ia meminta sebuah gitar saat masih remaja.

Diceritakan olehnya, bahwa ia pernah meminta sebuah gitar seharga Rp1,3 juta kepada sang ayah. Sayangnya, hingga detik ini sang ayah tak bisa mewujudkan impiannya untuk dapat memiliki gitar tersebut.

Dikutip dari YouTube Menjadi Manusia, enda menceritakan betapa marahnya ia pada sang ayah saat tak membelikannya gitar tersebut. Bahkan, ia mengaku sampai ngambek berbulan-bulan, tak mau dekat-dekat bahkan berbicara sepatah katapun dengan sang ayah lantaran tidak dibelikan gitar impiannya.

Enda Ungu

"Jadi waktu itu gua pernah minta gitar sama beliau. Waktu itu gua inget banget, itu gitar harganya Rp1,3 juta zaman itu ya. Zaman itu Rp1,3 juta, gua minta, ‘pap, beli gitar dong’ dia gak beliin. Gua ngambek, ngambek berbulan-bulan," ungkap Enda Ungu dalam video di akun YouTube tersebut.

"Ngambek gak duduk, kalau ada dia gua berdiri. Di meja makan gua berdiri, gua gak mau ngobrol, gua pulang sekolah langsung ke rumah teman, malam jam 10-11 baru di rumah lagi. Pagi-pagi gua sudah berangkat sekolah, gak ketemu sama dia selama berbulan-bulan," tambahnya.

Akan tetapi, Enda mengaku baru menyadari setelah dirinya dewasa bahwa sebenarnya ayahnya berusaha keras untuk bisa membelikan gitar tersebut. Bahkan, ia mengaku tahu perjuangan ayahnya untuk bisa membelikannya gitar tersebut ketika sudah dewasa.

"Akhirnya gua tahu, dia lagi berusaha untuk bagaimana caranya biar gitar itu di kredit, karena dia nggak punya uang. Gua tahunya pas sudah gede, bahwa dia berusaha banget biar bisa kredit gitar itu, biar dia bisa membelikannya untuk gua," paparnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
