HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ghea Indrawari Jajal Jadi Penyiar di Weekend Takeover Global Radio

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:57 WIB
Ghea Indrawari Jajal Jadi Penyiar di <i>Weekend Takeover</i> Global Radio
Ghea Indrawari jajal jadi penyiar di Global Radio Weekend Takeover, Sabtu ini. (Foto: Instagram/@gheaindrawari)
A
A
A

KEMAMPUAN Ghea Indrawari bernyanyi dan menulis lagu tak perlu lagi diragukan. Namun bagaimana jika penyanyi jebolan Indonesian Idol ini menjajal kemampuannya sebagai penyiar radio? 

Ghea akan menyapa para pendengar Global Radio dan menjadi penyiar dalam program Weekend Takeover. Selama 1 jam, dia tak hanya meminjamkan suara lembutnya, namun juga memutar lagu-lagu pilihan dan bercerita tentang single terbarunya. 

Lagu berjudul Jiwa yang Bersedih itu dirilisnya di bawah label HITS Records, pada 19 Mei silam. Lagu itu juga menjadi sounds populer di aplikasi TikTok dengan lebih dari 41.000 video. 

Ghea mengungkapkan, lagu tersebut bercerita tentang perjalanan seseorang yang berusaha tegar dalam menjalani hidup. Namun nyatanya, orang itu juga merasa lelah dan terluka. 

Dia mengungkapkan, lagu Jiwa yang Bersedih sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Lagu itu, menurutnya, merupakan pengingat baginya untuk selalu kuat untuk menjalani hidup.

Ghea Indrawari jajal Weekend Takeover di Global Radio. (Foto: Global Radio)

Pengalaman Ghea Indrawari menjadi penyiar radio dalam Weekend Takeover bisa didengarkan melalui Global Radio Jakarta di 88.4 FM dan Global Radio Bandung di 89.7 FM, pada Sabtu, 24 Juni 2023, pukul 20.00-21.00 WIB.

Atau, Anda juga bisa mengakses Global Radio secara streaming melalui bit.ly/globalradioatroov.

