Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Corenda Berselimut Cinta, Sebuah Novel Karya Abdul Hakim El Hamidy

Yaomi Suhayatmi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:02 WIB
<i>Corenda Berselimut Cinta</i>, Sebuah Novel Karya Abdul Hakim El Hamidy
A
A
A

JAKARTA - Pencinta novel yang mencari hiburan di kala senggang, bisa memilih Corenda Berselimut Cinta sebagai bahan bacaan. Novel ini ditulis oleh Abdul Hakim El Hamidy, penulis yang juga dikenal sebagai motivator.

Corenda merupakan kampung halaman penulis, letaknya berada di Garut, Jawa Barat. Kampung nan indah di dataran Sunda, seperti yang digambarkannya.

Meski tentu saja fiktif, penulis juga meramu catatan sejarah sehingga membuat pembaca akan mendapatkan wawasan lebih luas tentang sejarah Garut.

Abdul Hakim El Hamidy dengan apik memberikan khazanah tentang budaya tatar Sunda baik melalui catatan kaki (footnote) maupun penjelasan langsung dalam alur cerita.

Misalnya, dalam sebuah peribahasa Sunda ulah ngarawu ku siku yang dalam Bahasa Indonesia berarti ‘jangan mengambil sesuatu dengan sikut’ yang mengandung makna; jangan melakukan sesuatu di luar kemampuan, jadi harus mengukur kemampuan diri, jangan melebihi kapasitas.

Latar belakang penulis yang pernah menempuh pendidikan di sekolah agama dan digembleng di pondok pesantren, membuat novel ini sarat dengan wejangan dan kisah-kisah teladan.

Penulis yang dijuluki The Teacher of Life itu juga dengan gamblang menyebutkan beberapa penjelasan dalam Al-Qurán, hadits, kisah-kisah teladan, serta kitab-kitab yang terkenal dalam Islam seperti Alfiyyah Syarah Ibnu Aqil, Al-Ajarumiyyah, kitab tentang tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf), Mukasyafatul Qulub, kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, penulis juga menyelipkan strategi atau the art of marketing yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW yang ia rangkum dalam 4 Tips Marketing ala Rasulullah. Pertama, jujur adalah brand. Kedua, mencintai customer. Ketiga, penuhi janji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068691/evelyn_deciana-RnGY_large.jpg
Evelyn Deciana Rilis Buku Misteri Mimpi, Ungkap Makna Bunga Tidur dari Perspektif Psikologi dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000310/wulan-fadilah-bagikan-4-tips-menulis-novel-dalam-klaklik-connection-with-avoskin-V8JDsN4kcz.jpg
Wulan Fadilah Bagikan 4 Tips Menulis Novel dalam Klaklik Connection with Avoskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974494/19-diaspora-indonesia-di-jepang-rilis-buku-inspirasi-bumi-momotaro-kd0ARa2jP5.jpg
19 Diaspora Indonesia di Jepang Rilis Buku Inspirasi Bumi Momotaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/12/33/2813090/pastor-juan-mogi-rilis-buku-terbarunya-be-fun-be-real-be-you-hivdpG1Xy9.jpg
Pastor Juan Mogi Rilis Buku Terbarunya Be Fun, Be Real, Be You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/33/2785156/launching-buku-mimpi-besar-anak-penjual-ikan-rasli-syahrir-berharap-masyarakat-termotivasi-raih-kesuksesan-YC9E17lzxx.jpeg
Launching Buku Mimpi Besar Anak Penjual Ikan, Rasli Syahrir Berharap Masyarakat Termotivasi Raih Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/33/2758032/liliek-andriani-berbagi-kisah-kesuksesan-dan-cara-mendidik-buah-hatinya-dalam-buku-BnqPnPxqXA.jpg
Liliek Andriani Berbagi Kisah Kesuksesan dan Cara Mendidik Buah Hatinya dalam Buku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement